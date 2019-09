"O cinema da minha infância tem cheiro a mijo e a brisa de Verão"

Pedro Almodóvar estava em queda abrupta. Os seus últimos ensaios instalavam-se como estagnações artísticas, invocando constante o seu passado, quer íntimo ou profissional. Talvez seja por isso, pelo qual o cineasta espanhol é caracterizado, essa constante recorrência como ingrediente primário da sua cinematografia - esse mesmo passado - onde cada estância assume um diferente paladar derivado da natureza dos seus próprios gestos.

Com os fracassados jogos de saudosismo em “Os Amantes Passageiros” e “Julieta”, a verdade é que Almodóvar, amargurado com as citações de êxitos de outrora, refugia-se persistentemente nas suas memórias, repescando a inspiração necessária para mais um híbrido autobiográfico. Nada de novo por estas bandas, mas “Dor e Glória” é o há muito esperado regresso à bancada principal, um efeito "proustiano" que nos vai levar pelo exotismo artificial do seu cinema.

Antonio Banderas (que, vamos ser sinceros, é ator de quem não se espera muito) é injetado com uma dose de personificação, camuflando-se com as vestimentas "almodovarianas", desde o melancolismo de fácil resolução até ao seu encantamento pelo percurso e indústria cinematográfica. Mas desenganem-se se julgam que “Dor e Glória” é um suposto filme de ator. Pelo contrário, é um pacto que se revê pelos códigos deste cinema … e para saber mais, basta ler novamente o título.