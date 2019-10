Com a ação no presente, esta nova iteração no "franchise" tem uma sinopse que nos vai soar familiar: Rev-9 (Gabriel Luna) é um exterminador que viaja no tempo com o objetivo de matar Dani Ramos (Natalia Reyes). Esta rapariga mexicana trabalha numa fábrica que vê gradualmente os trabalhadores serem substituídos por robôs... e ainda não sabe a importância que ela própria terá no futuro.

Rev-9 não tem misericórdia e a sobrevivência de Dani depende da sua união com duas guerreiras: a sábia da estrada Sarah Connor e Grace (Mackenzie Davis), membro da rebelião humana e super-soldado do futuro. E um T-800 (Arnold Schwarzenegger) do passado…

Apesar de realizado agora por Tim Miller ("Deadpool"), o estilo da saga e as suas regras mantêm-se: sequências de ação em cenários industriais repletas de CGI e "slow-motion", robôs metamorfos com um "twist" e "catchphrases" divertidas. Desta vez ao ponto de serem tão boas que ficamos contentes somente por ver Hamilton e Schwarzenegger no despique em vez de andarem aos tiros.

A nostalgia tem peso e é usada habilmente pelos argumentistas, mas o que se realça nesta nova versão da distopia tecnofóbica é a existência e força de três mulheres prontas a salvar o mundo. Já era mais do que tempo e Sarah Connor, Grace e Dani trazem emoção, nervo e paixão a uma saga pronta para ser revitalizada.

"Exterminador Implacável: Destino Sombrio": nos cinemas a 1 de novembro.

Crítica: Daniel Antero

Trailer: