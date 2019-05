Zac Efron, um ator por diversas vezes associado a personagens adolescentes (ou do mesmo universo), enverga em "Extremamente Perverso, Escandalosamente Cruel e Vil" um dos notórios "serial killers" do EUA: Ted Bundy.

É evidente o seu empenho em desconstruir o homem que virou um mito da história criminal norte-americana, como se pode constatar pela popularidade que a sua figura e o seu julgamento (o primeiro a ser transmitido televisivamente) obtiveram. E talvez seja no momento do veredito ditado pelo juiz Edward Cowart (John Malkovich), condenando-o à morte em 1979, em que a câmara se aproxima cuidadosamente do rosto frio e imaculado de Efron, que sentimos, por fim, concretizada a diluição entre ator e personagem.