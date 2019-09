Três anos volvidos sobre a narrativa do aclamado filme "Bolgen - Alerta Tsunami", o geólogo Kristian Eikjord (Kristoffer Jonner) vive assombrado por aqueles que ficaram por salvar. Culpa e depressão assolam-no e os eventos do tsunami de 2015 continuam a atormentá-lo. De tal modo que, perdido nos seus mapas e instrumentos de medição, mantém a certeza que uma nova catástrofe irá ocorrer. E o seu palpite prende-se com a cidade de Oslo e a iminência de um terramoto... e a questão já não é “se vai acontecer”, mas “quando”.

Audaz, o realizador John Andreas Andersen evolui a tensão com recurso a um ritmo lento, firme e desconfortável. Nervosos, sabemos que as epifanias de Kristian não são ataques de pânico ou loucura. A sua determinação é feroz, mas frases como “Há coisas mais importante que uma filha, um filho, a família” deixam todos de sobrancelha erguida sobre a sua estabilidade mental. Pior, as autoridades não o ouvem e no silêncio, Kristian terá de gritar para avisar os seus.

Quando tal acontece, a câmara de Andersen torna-se móvel, "handheld" e dois minutos de CGI incríveis rebatem no ecrã com estrondo: a cidade de Oslo colapsa e o caos instala-se.