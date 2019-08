Numa Hollywood como a que hoje, tudo o que mexe e tem alguma popularidade é motivo de adaptação. A chegada ao cinema desta curta saga literária já se encontrava planeada desde a compra de direitos, por parte da CBS Films, em 2013, mas o processo foi longo e cheio percalços que legalmente podemos apelidar de “divergências artísticas” até que, sob a benção de Guillermo Del Toro, surge a conversão cinematográfica de uma das primeiras "faculdades de terror" para muitos adeptos do género.

O problema é que "Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro" surge transformado numa quimera de tudo o que é bafiento no panorama atual de produção.

Mais trágico do que um filme incapaz de colar um legado em matéria fílmica é vermos o promissor norueguês André Øvredal, realizador sensação de “Caçadores de Trolls” que não se saiu mal na produção americana "A Autópsia de Jane Doe", a ser engolido pela ambição dos seus produtores em criar um produto certinho para as tendências em voga: se existe um tom repescado dos anos 80, uma espécie de terror reduzido à perspectiva infanto-juvenil (o leitor poderá identificar tal em “It”, “Stranger Things” e até no recente “O Boneco Diabólico”), também é evidente uma narrativa esterilizada que revê o atmosférico como um mero punhado de "saltos de susto".

Há uma “tentativa” de estabelecer uma aura de história de meia-noite, dissipada pela imperatividade do caderno de encargos (como abrir portas a um "franchise" ou nunca realmente transgredir para respeitar as limitações etárias do seu público-alvo) e do anonimato do seu realizador e ao mesmo tempo produtor (A “Pale Woman” é o único vínculo estético ao imaginário de Øvredal).

Para piorar a experiência, um elenco sofrível de jovens oferece personagens sem credibilidade e predomina um CGI também ele … sofrido.

"Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro" é um exercício dececionante no género terror que apenas acerta e conserta no "zeitgest" temporal aolocalizar a história nos anos 60. A delícia que é ouvir algo como “A Noite dos Mortos-Vivos! O Melhor Filme do Ano”, depois de uma “Season of the Witch”, de Donovan. E um início prometedor na companhia de um verdadeiro "monstro" de Halloween: a eleição de Richard Nixon para a presidência dos EUA. O resto é … "peanuts"!

"Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro": nos cinemas a 8 de agosto.

Crítica: Hugo Gomes

