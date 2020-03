A HISTÓRIA: Helen é uma investigadora que procura desenvolver uma terapia revolucionária para tratar doenças degenerativas do cérebro como o Alzheimer. Para provar as suas teorias, ela necessita de fazer testes cognitivos em fantasmas. O problema é que Helen renunciou o seu dom de comunicação com os mortos há 15 anos, após a morte da filha, tendo jurado jamais entrar novamente em contato com o outro lado.

Por enquanto só podemos especular sobre o que levou o realizador João Alves (“Morcegos no Campanário”) a não seguir em frente com o seu projeto de longa data e consequentemente "Inner Ghosts – Fantasmas Interiores" acabar por "cair" nas mãos de Paulo Leite, produtor que aqui assume o crédito como realizador.

Divergências artísticas são as palavras em voga para estas “trocas e baldrocas” e Hollywood é perita nesses comunicados. Portanto, se a visão original de João Alves é uma projeção que eventualmente poderemos nunca vir a conhecer, o que restou é uma simples réplica com a intenção de continuarmos no escuro e nunca reerguermos qualquer tipo de indústria.

Filme falado em inglês (com atores britânicos e portugueses), “Inner Ghosts – Fantasmas Interiores” é todo um aglomerado de tendências do mercado do terror atual e não parece disfarçar os gestos copistas, nem sequer esconder as suas ausentes ambições para ser mais do que o conformista “mais do mesmo” (com menos recursos).