A HISTÓRIA: Em 1894, o capitão francês Alfred Dreyfus, um jovem oficial judeu promissor, é acusado de ter vendido informações militares aos alemães e injustamente condenado a prisão perpétua na Ilha do Diabo. Entre as testemunhas da sua humilhação está Georges Picquart, que é promovido a comandante da unidade militar contra-inteligância que o localizou. Quando Picquart descobre que os segredos ainda estão a ser entregues aos alemães, é atraído para um perigoso labirinto de enganos e corrupção qua ameaça não apenas a sua honra, mas também a sua vida.

Uma sombra se projeta em todo este "J’Accuse" – a atualidade e a convergência histórica. E conforme seja a nossa opinião quanto ao "caso Roman Polanski", difícil mesmo é separar este seu novo filme (vencedor de um Prémio Especial de Júri no Festival de Veneza) do seu autor.

Por mais negações que o realizador dos clássicos “A Semente do Diabo” e “Chinatown” faça sobre as ligações entre esta encenação da história verídica de Dreyfus, protagonista de um dos escândalos políticos e militares do século XIX (imortalizada pelo influente escritor Emile Zola sob o título “J’Accuse”), com as acusações e condenações de violência sexual que o cercam, é essa mesma natureza que dá uma invulgar dimensão ao filme.

Podemos esmiuçar parentescos entre os caos e “escavar” a pertinência do interesse de Roman Polanski em contar, exatamente, esta mesma história, mas “J’Accuse - O Oficial e o Espião” também é uma obra plena de um tipo cinema quase extinto nos nossos dias: classicista sem o ser e calculoso na temática, escapando do fervor da denúncia que passa por muitos outros filmes.