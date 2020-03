Se de um lado vemos homens polícias incapazes e figuras patriarcais da comunidade a serem nocivas e desinteressadas, do outro vemos mulheres, que mesmo em luto, são activistas e incansáveis. Mari e as suas outras duas filhas nunca desistem e não se deixam ficar à mercê do sensacionalismo e despeito dos "media", assinalando a misoginia e a indiferença institucional da polícia e da comunidade de Oak Island, onde ocorreram os assassinatos.

Como o sub-título do filme indica - "An Unsolved American Mistery" - há um limite de factos para explanar. E como o propósito de Garbus não é a revelação do assassino ou dos vários suspeitos, o filme desequilibra-se quando a raiva de Mari rebate na figura de um comissário (Gabriel Byrne) que pouco vemos a fazer. Assim, não temos como fazer o nosso próprio julgamento e indagar se a polícia agiu com tudo o que estava ao seu alcance para desvendar o crime.

Com esta opção, a cineasta permite que temas sociais como prostituição e drogas se elevem e dissipem organicamente através da paixão e olhar dos membros da família, pois estas, mais do que verem uma prostituta morta, vêem uma filha e uma irmã. E mais do que isso, reage e respeita ao facto de não terem um encerramento, uma conclusão.

“Lost Girls” transforma-se assim mais num drama anti-thriller, como uma vigília longa onde a vela teima em não se poder apagar.

"Lost Girls": disponível na Netflix a partir de 13 de março.

Crítica: Daniel Antero