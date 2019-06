O registo que contraria atitudes de um pandemónio à lá Werner Herzog (“Fitzcarraldo”, 1982) terminaria numa viagem pelo xamanismo e a metafisica divinal. Essas tendências não são de todas restauradas, mas citadas neste “Pássaros de Guerra”, o tráfico de droga como sustentabilidade da tribo wayyu, um conto arquitetonicamente construído em cinco capítulos, que marca um conflito interno entre a “modernidade” e a ancestralidade.

E essas aves estivais são apenas animais amestrados pela domesticidade do Ocidente, perdendo pouco-a-pouco as ligações térreas com os antepassados e pelos espectros animalescos que outrora veneravam.

Contudo, no deserto hoje transposto no cinema criminal, “Pássaros de Verão” vai além do seu esteticismo quase jodorowskiano [relativo ao cineasta chileno Alejandro Jodorowski] e se confronta contra a normalização deste tipo de vida ilícita no meio cultural, o que, buscando o ponto inicial do “barão da droga” – Escobar - e a sua dicotomia ouro/sombra, é um chuto à popularidade da distorcida série “Narcos” e outros conteúdos “gringos”.

"Pássaros de Verão": nos cinemas a 20 de junho.

Crítica: Hugo Gomes

Trailer: