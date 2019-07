Esta estrutura calculista impõe uma força sonâmbula, que conduz o espectador por um labirinto de emoções e conexões familiares. Tudo é claro aos nossos olhos e de anseios dolorosos, pois o realizador titula os seus capítulos de forma incisiva, jogando com a nossa expectativa, assumindo a iminente tragédia.

Dirigindo os actores para se moverem com mínima gestualidade e representarem os seus diálogos de modo inerte, enquadrando-os entre portas e janelas, como molduras, Jaime Rosales enclausura as personagens. Para depois as filmar com panorâmicas lentas e secas que viajam em espaços vazios, como que sugerindo pontos de fuga a Petra, algo que ela parece destinada a não compreender.

Com um certo absurdo inesperado e uma ironia prepotente que se assemelha a Michael Haneke ou Yorgos Lanthimos, Jaime Rosales ergue "Petra" a um melodrama maquiavélico, ilustrado pelas excelente interpretações de Barbara Lennie e Joan Botey.

"Petra": nos cinemas a 4 de julho.

Crítica: Daniel Antero

