Não se deixem enganar pelo tamanho: no mundo da máfia, estes "peixes" são miúdos que possuem o mesmo apetite voraz de poder que os seus coexistentes “tubarões”.

As “piranhas”, como são descritas no homónimo livro de Roberto Saviani (autor de "Gomorra"), não são mais do que adolescentes que “descobrem” uma maneira de ganhar dinheiro fácil: trabalhando para a Camorra (a máfia napolitana). E para além dos crimes que executam, é nesta nova e verde quadrilha que se revela uma anarquia insurgente à própria instituição do crime organizado.

Tendo abordado, anteriormente, um centro de detenção juvenil com o seu “Fiore”, o realizador Claudio Giovannesi aventura-se em mais uma instância na ilicitude precoce, contando a descrição detalhada do imaginário de Saviani, o qual havia conhecido e trabalhado durante a série “Gomorra”.