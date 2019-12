Para despachar desde já o elefante na sala, diz-se que a virtude está no meio e no que diz respeito à saga "Star Wars", agora que os seus nove episódios são cartas em cima da mesa, são os episódios do meio (“IV: Uma Nova Esperança”, “V: O Império Contra-Ataca” e “VI: O Regresso de Jedi”, entre 1977 e 1983) que melhor materializam a (parte da) história idealizada por George Lucas.

Os tempos eram outros, é certo, mas talvez a explicação para tal resida no modelo de produção assumido pela Lucasfilm e por uma posição bastante mais flexível por parte do próprio George Lucas, traduzindo-se isto numa inteligente e equilibrada distribuição de tarefas (dos argumentos à produção, passando pela própria realização) por uma mão cheia de talentos à altura de concretizar a sua visão.

Ou seja, o oposto da atitude déspota do grande criador que chamou a si o máximo de responsabilidade possível para dar continuação — aliás, início — à sua épica saga. Lucas assumiu sozinho as funções de argumentistas, produtor e realizador dos Episódios I, II e III (1999 a 2005). E, verdade seja dita, ele não prima pelas suas qualidades nem como argumentista, nem como realizador. É um criativo — e podemos dar-lhe algum crédito como visionário —, um empreendedor e um produtor.

As sagas “Star Wars” e “Indiana Jones” comprovam-no: as ideias e as histórias são suas (e são magníficas), mas quando transpostas para o grande ecrã, precisam de um argumentista e de um realizador. No entanto, era a sua criação e quando a quis levar mais longe, fê-lo com uma mão cheia de boas ideias, fê-lo sozinho e fê-lo enfadonho.