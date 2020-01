A HISTÓRIA: Depois de se licenciar em Harvard, o jovem advogado Bryan Stevenson tem várias opções de emprego. No entanto, decide ir para Alabama defender quem foi injustamente condenado por crimes que nunca cometeram ou que nunca tiveram uma representação adequada, com a ajuda da advogada local Eva Ansley.

"Tudo pela Justiça" adapta o livro de memórias do advogado Bryan Stevenson, narrando os seus recursos e apelos a acusações de pena de morte, bem como a realidade de quem está desprotegido e vulnerável à autoridade do sistema de justiça criminal americano. A história principal é sobre Walter McMillian, acusado de assassinar uma jovem de 18 anos apesar das evidentes provas que indicavam a sua inocência. Graças a Stevenson, este tornar-se-ia o primeiro homem a ser libertado do corredor da morte no Alabama.

Como o prisioneiro, num papel contido e agastado, Jamie Foxx é gritantemente poderoso, revelando pelo seu olhar o quão destruído está. Já Michael B. Jordan, como o advogado, entrega-se de corpo e alma, numa representação confiante, também ela de raiva reprimida pois tem de lidar com a intimidação sufocante de um sistema legal corrupto e promíscuo.

Deixando respirar os factos reais da história, o realizador Destin Daniel Cretton opta pelo caminho sincero e eficiente, apresentando eventos do tortuoso processo legal, direccionando-se com precisão pelas incongruências da investigação primária e pelo depoimento dúbio de Ralph Myers (Tim Blake Nelson a roubar os holofotes). Enaltecendo a sobriedade, coragem e génio de Stevenson, opta também por ampliar as dificuldades e os valores da “Equal Justice Initiative”, um escritório de advocacia que fundou com o apoio da psicóloga Eva Ansley (Brie Larson), dedicado a terminar com o encarceramento em massa, punição excessiva e desigualdade racial.