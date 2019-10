Nesta Nova Iorque que se banha pela chuva intensa acompanhamos um dia na vida de Gatsby Wells (o nome é sugestivo, nós bem sabemos), jovem prodígio que regressa à sua terra natal (a Grande Maçã) com a sua namorada de universidade. É com Timothée Chalamaet (a mimetizar as neuroses, tiques e manias de Woody Allen) e Ellen Fanning (sob estado de graça) que a narrativa parte e reparte, onde as aventuras mirabolantes, as coincidências trapalhonas e sobretudo a fidelidade para o escapismo dito "hollywoodesco" convertem não só uma intriga dinâmica e sempre pontuada por deliciosas farpas, como também emprestam-se a um saudosismo da fórmula.

É estranho, mas acima de tudo curioso, a transformação de um filme simples na carreira de Woody Allen numa espécie de declaração sobre a sua contemporaneidade. Num tom trocista, "Um Dia de Chuva em Nova Iorque" aborda a tempestade que rodeia o cineasta, cometendo o arrojo de seguir em frente nas suas gags e diálogos subliminares (mas não tão discretos assim).

Fora isso é o sujeito hipocondríaco do costume, novamente refazendo clássicos nas cadências "woodylescas", numa apropriação intelectual seguido com uma cordial vénia de respeito. “Um Dia de Chuva em Nova Iorque” é novamente a citação a Billy Wilder (mais “Beija-me, Idiota” do que qualquer outra coisa), a referência ao grande clássico (“Noite e Dia”) e por fim, a vampiresca tomada do seu legado (será que são saudades de “Poderosa Afrodite”?).

Como uma nuvem passageira, Woody Allen faz uma visita breve ao seu cinema que não deixará grande marca mas evidencia uma familiar e espontânea graciosidade.

"Um Dia de Chuva em Nova Iorque": nos cinemas a 24 de outubro.

Crítica: Hugo Gomes

