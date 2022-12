Quando o Natal se aproxima, "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey, regressa às playlists e aos tops mundiais. A canção da artista inspirou um documentário de 11 minutos, que foi lançado em dezembro de 2019 pela Amazon Music no Youtube.

"Mariah Carey is Christmas: The Story of 'All I Want for Christmas Is You" recorda a história da canção e conta com entrevistas a Mariah Carey e à equipa que esteve envolvida na criação do single e do videoclip.

"Era importante para mim partilhar parte da história desta canção que ainda me dá alegria todos os anos", frisou a artista.

Veja o documentário: