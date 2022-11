Os rumores já circulavam há muito no Twitter, mas a confirmação ao chegou quando Taylor Swift chegou à passadeira vermelha dos MTV Europe Music Awards. A cantora norte-americana voou de Londres até Düsseldorf este domingo, dia 13 de novembro, (os fãs acompanharam a viagem da artista no seu jato privado através das aplicações de trafego aéreo) e regressou a casa com a mala cheia de galardões.

A artista, que nas últimas semanas tem batido recordes com o álbum “Midnight”, conquistou quatro galardões. Taylor Swift venceu o EMA de Best Artist, Best Video, Best Pop e Best Longform Video com "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)". Nas várias vezes que subiu ao palco da PSD Bank Dome, a artista agradeceu o apoio de todos os fãs.

Ao receber os galardões pelo vídeo de "All To Hell", Taylor Swift relembrou a ajuda de Dylan O'Brien e de Sadie Sink, os protagonistas da produção.

Além de Taylor Swift, nenhum dos principais nomeados marcou presença em Düsseldorf - Harry Styles, que partiu na frente da corrida com sete nomeações, incluindo Best Artist, Best Song e Best Video, não marcou presença e apenas venceu o EMA de Best Live. Apesar dos rumores, Nicki Minaj também não viajou até à Alemanha - a artista foi galardoada com o prémio de Best Song, com Super Freaky Girl", e Best Hip Hop.

Na cerimónia, Rita Ora triunfou na categoria “Best Look ‘Personal Style’” e Sam Smith e Kim Petras conquistaram o EMA de “Video for Good” .

As atuações da noite

Inspirando-se no pioneiros da música eletrónica e nativos de Düsseldorf, Kraftwerk, o espetáculo apresentou focou-se no lado mais digital com iluminação, elementos gráficos e uma estrutura de cabeça gigante.

Apresentado por Rita Ora e Taika Waititi, a cerimónia que decorreu no PSD Bank Dome, em Düsseldorf, arrancou com uma atuação repleta de energia de David Guetta e Bebe Rexa. O DJ e a cantora animaram o público com I'm Good (Blue)", a nova e popular versão de "Blue (Da Ba Dee)", de 1998.

Os Muse, que venceram na categoria de Best Rock, iluminaram a arena ao som de "Will of the People". Em palco, a banda fez-se acompanhar por dançarinos e parkour e a atuação terminou com lançamento de chamas.

Do rock para o pop, Ava Max trouxe o single "Million Dollar Baby" até aos MTV EMAs. Para a performance, a artista saiu de um grande diamante gigante e contou com o apoio de mais de 20 bailarinos.

Depois da festa dançante de Ava Max, Stormzy foi o protagonista do momento mais emotivo da noite. No centro do palco, o cantor apresentou pela primeira vez ao vivo na televisão o tema "Fire Babe". Com recurso a dezenas de luzes amareladas, o artista criou um ambiente intimista no meio da multidão.

O ambiente de festa voltou logo a seguir e ninguém ficou indiferente. Depois de Tom Cruise enviar uma mensagem para todos os fãs, os One Republic subiram a palco para cantar "I Ain't Worried", tema que faz parte da banda sonora do filme "Top Gun: Maverick". O público aplaudiu a atuação, mas foi Taylor Swift que se mostrou mais entusiasmada - a cantora levantou-se da cadeira e aplaudiu intensamente a banda.

Sem pausas, GAYLE estreou-se nos MTV EMAs com uma atuação intensa do seu hit "abcdefu" - em palco, a cantora recriou um quarto de adolescente e onde impera o caos. Lewis Capaldi também se apresentou pela primeira vez nos prémios e apresentou o single "Forget Me".

Já na reta final, Tate McRae apresentou um medley ao som de "she’s all I wanna be" e "uh oh". Depois da atuação da artista, foi a vez dos Kalush Orchestra subirem a palco - a banda ucraniana que venceu o Festival Eurovisão da Canção 2022 interpretou o tema "Stefania".

O adeus final ficou a cargo de SPINALL, Äyanna e Nasty C, que fecharam a noite ao som de "Power".

A cerimónia dos MTV EMAs contou ainda com participações especiais de David Hasselhoff , Julian Lennon, Leomie Anderson, Lauren Spencer Smith, Maxim Baldry, Luis Gerardo Méndez e Miguel Ángel Silvestre.

LISTA DE VENCEORES: