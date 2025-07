O Ageas Cooljazz encontra-se esgotado no dia 12 de julho, anunciou a organização do festival esta quinta-feira.

Seal é o cabeça de cartaz do evento no próximo sábado, atuando em Cascais no âmbito da digressão "Playing All The Hits And More".

Além do cantor britânico, no dia 12 o Ageas Cooljazz acolhe ainda Margarida Campelo, Beatriz Nunes e Groove Armanda no Hipódromo Manuel Possolo.

A mais recente edição do festival arrancou no passado dia 4 de julho, com concertos de Benjamin Clementine, Rita Vian, Plasticine e Mafalda Nunes, e termina a 31 de julho. Ezra Collective, Gilsons, Slow J, Tindersticks e Masego são alguns dos nomes do cartaz.