Oito anos depois, Adele prepara-se para fazer as malas e regressar à Europa. Depois de anunciar que iria apenas dar quatro concertos em Munique, a corrida ao pré-registo para a compra de bilhetes foi elevada, levando a artista britânica a marcar novas datas.

A cantora vai subir ao palco da Munich Messe, recinto com capacidade para 80 mil pessoas, nos dias 2, 3, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 30 e 31 de agosto. A pré-venda de bilhetes arrancou esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, e irá decorrer ao longo de todo o dia.

Os bilhetes mais baratos custam 79 euros (lugar sentado no topo do recinto). Já os lugares no centro do palco estão à venda por 419 euros (zona rosa) e 369 euros (zona verde). Os bilhetes da plateia custam entre 185,50 euros e os 369,50 euros (lugares sentados).

Há ainda lugares em tribunas e os preços variam entre os 149,90 e os 334,90 euros.

Veja os preços e o mapa do recinto: