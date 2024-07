Após terminar a sua residência artística em Las Vegas a 23 de novembro, Adele planeia uma longa pausa na carreira para seguir outros interesses artísticos.

Tal como afirmara num concerto em janeiro, a artista diz que um álbum não está no horizonte para os próximos tempos.

“Não tenho nenhum plano para novas músicas. Quero uma grande pausa depois disto e acho que quero fazer outras coisas criativas, pelo menos durante algum tempo”, disse numa entrevista ao canal alemão ZDF (citada pela Variety), antecipando uma série de concertos que dará em Munique em agosto.

Adele mantém a residência artística “Weekends With Adele” ("Fins de semana com Adele") no hotel Caesars Palace desde novembro de 2022.

A cantora vai subir ao palco da Munich Messe (Alemanha), recinto com capacidade para 80 mil pessoas, para dez espetáculos a 2, 3, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 e 31 de agosto, cuja pré-venda de bilhetes arrancou a 7 de fevereiro, com os mais baratos a 79 euros (lugar sentado no topo do recinto) e os mais caros, no centro do palco, a 419 euros (zona rosa).