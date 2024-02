Nos dias 2, 3, 9 e 10 de agosto, a Adele vai atuar em Munique. A cantora britânica vai subir ao palco da arena Munich Messe, com capacidade para 80 mil pessoas.

Segundo a imprensa alemã, que cita fontes da promotora Live Nation, o preços dos bilhetes devem variar entre os 79,90 euros e os 419,90 euros, de acordo com a categoria. Os fãs poderão ainda adquirir packs VIP.

Para acederem à compra de bilhetes, os fãs devem-se registar no site de Adele até segunda-feira, dia 5 de fevereiro. A pré-venda arranca no dia 7 de fevereiro e os fãs selecionados deverão receber um link no dia anterior.

Na sua conta no Instagram, a cantora revelou que o desafio lhe foi lançado no verão do ano passado. "Estava satisfeita com os meus concertos no Hyde Park em Londres e com a minha residência em Las Vegas e, então, não tinha outros planos. Porém, fiquei muito curiosa para não avançar com esta ideia - um estádio pop-up único e personalizado, projectado para qualquer concerto que queira fazer? Não podia pensar numa forma mais maravilhosa de passar o verão", escreveu.