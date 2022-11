Durante um dos concertos da sua residência artística em Las Vegas, Adele desceu do palco para conversar com os fãs. Ao passear pela sala de espetáculos, a cantora reparou que uma jovem estava a gravar um vídeo e a usar um filtro do Instagram.

Ao ver o resultado do vídeo, a britânica teve uma reação que já se tornou viral. "Tens um filtro? Tira esse filtro da minha cara. Nós não nos parecemos com isso, querida", gracejou a artista.

Veja o vídeo:

Adele arrancou a série de concertos especiais em Las Vegas no passado dia 18 de novembro. A cantora britânica vai fazer a sua residência artística no Caesars Palace até março de 2023.