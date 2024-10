Adele regressou este fim de semana para a última fase da sua residência artística no Caesars Palace, em Las Vegas. Depois do concerto de 23 de novembro, a cantora britânica vai fazer ruma longa pausa na carreira.

No concerto do passado sábado, dia 26 de outubro, a artista foi surpreendida por Céline Dion. Ao ver que a cantora estava na plateia, Adele emocionou-se e foi até ao camarote para a abraçar a colega.

Ao som de "When We Were Young", as duas superestrelas conversaram durante alguns segundos e emocionaram-se. O momento foi filmado pelos fãs e partilhado nas redes sociais.

Veja o vídeo: