O festival Rolling Loud não se vai realizar em Portugal em 2024. O evento dedicado ao hip hop contou com duas edições na Praia da Rocha, em Portimão.

Ao Observador, Tiago Castelo Branco, diretor-executivo da MOT, uma das empresas parceiras na organização do evento, confirmou que foi "uma decisão do dono da marca". Para já, o promotor desconhece se o festival poderá regressar ao Algarve no futuro.

No próximo ano, na Europa, o Rolling Loud vai apenas realiza-se na Áustria, de 5 e 7 de julho.

A primeira edição do festival norte-americano Rolling Loud em Portugal deveria ter acontecido no verão de 2020, mas foi adiada para julho de 2021 e depois reagendada, para 2022, sempre devido à pandemia da COVID-19.

Na sua primeira edição em Portugal, que juntou cerca de 35 mil espectadores, o cartaz incluía como cabeças de cartaz nomes como o rapper e produtor J. Cole, A$AP Rocky e Future. Em 2023, o festival recebeu 55 mil festivaleiros.