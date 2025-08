Depois de esgotar três grandes concertos em Espanha e de ter passado pelo Rock in Rio Lisboa em 2024, Aitana prepara-se agora para levar a sua música aos quatro cantos do mundo com a digressão “Cuarto Azul. World Tour 2026”.

A cantora espanhola revelou nas redes sociais que a nova digressão mundial contará, para já, com 24 cidades confirmadas, incluindo paragens na América Latina, Europa e Estados Unidos. Embora as datas concretas ainda não tenham sido divulgadas, Aitana já adiantou os primeiros destinos, com paragem confirmada em Lisboa.

A digressão também passará por Londres, Paris e Milão, além de 10 concertos em Espanha, incluindo Corunha, Barcelona, Madrid, Málaga, Múrcia, Las Palmas, Palma de Maiorca, Sevilha, Valência e Saragoça.

Na América Latina, estão confirmadas atuações em Bogotá, Buenos Aires, Cidade do México, Guadalajara, San José, Santiago do Chile e Montevideu. Nos Estados Unidos, a artista catalã passará por Los Angeles, Miami e Nova Iorque.

O anúncio surgiu poucas horas depois do segundo espetáculo no estádio Metropolitano de Madrid, integrado na “Metamorfosis season". "A história não acaba hoje", escreveu a cantora espanhola nas redes sociais.