Um concerto do Mateus Fest, integrado na Feira de São Mateus, em Viseu, foi esta sexta-feira, dia 29 de agosto. momentaneamente interrompido após parte da estrutura frente ao palco ter cedido, num incidente que não provocou feridos, adiantou a organização.

O incidente ocorreu durante a atuação de Lon3r Johny e ProfJam, que foi interrompida até estarem restabelecidas as condições de segurança.Fonte da organização referiu à Lusa, pelas 23:00, que o concerto de Lon3r Johny e ProfJam já tinha sido retomado.

O momento foi partilhado nas redes sociais pelo público.

As forças de segurança no local intervieram após o incidente, criando um perímetro de segurança reforçado em frente ao palco, acrescentou.

“Alargou-se a frente de palco, de modo a garantir que o público se sentisse confortável e o festival prosseguiu”, sublinhou a Viseu Marca, que organiza a Feira de São Mateus, em comunicado.

Na mesma nota, a Viseu Marca garantiu que o incidente não provocou feridos.

“A Viseu Marca contactou já a empresa fornecedora da estrutura, a Filpalcos, uma das maiores empresas do país a operar nesta área, que atesta a conformidade, a montagem e a resistência da estrutura, e cuja respetiva documentação foi entregue, antecipadamente, à organização do Mateus Fest. A empresa em causa fornece estruturas na Feira de São Mateus há mais de 20 anos e vai realizar uma peritagem para apurar as causas e corrigir a situação”, pode ler-se.