Guitarricadelafuente é uma das novas estrelas da música latina. O artista espanhol arrancou a sua nova digressão no passado dia 18 de maio no Palacio Euskalduna, em Bilbao, seguindo-se o Coliseum da Corunha, no passado dia 24.

Nas redes sociais, em especial no TikTok, os vídeos dos concertos do cantor tornaram-se virais, com milhares de visualizações e partilhas.

Veja os vídeos:

Entre maio e novembro de 2025, o cantautor espanhol vai apssar por mais de 20 cidades em Espanha, Nova Iorque e vai terminar o ano com três concertos no México.

Em outubro, Guitarricadelafuente vai subir ao palco da Movistar Arena, em Madrid, um dos maiores espetáculos da digressão.

Guitarricadelafuente é o nome artístico de Álvaro Lafuente, um cantautor espanhol que se tornou um fenómeno singular na cena musical ibérica. Nascido em Benicàssim em 1997, o artista mistura flamenco, folk, rumba, indie e cantos tradicionais com uma sensibilidade contemporânea.

Em 2022, lançou o seu primeiro álbum, "La Cantera", um disco que aprofundou a sua estética lírica e sonora, explorando temas como a infância, a terra e a passagem do tempo.

No dia 16 de maio, o artista editou "Spanish Leather". O disco é composto por 12 faixas que exploram temas como sensualidade, identidade e vulnerabilidade, mantendo as raízes no folk espanhol e latino-americano, mas com uma abordagem moderna e pessoal.