Alexandre Pires e Só Pra Contrariar deram início à digressão "SPC Acústico 2 - O Último Encontro", com dois concertos em São Paulo. Os músicos vão também apresentar o espetáculo em Portugal, nos dia 3 e 4 de maio na MEO Arena, em Lisboa, e no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em palco estará a formação original, composta por Alexandre Pires (voz/baixo), Fernando Pires (voz/bateria), Hamilton Faria (saxofone), Juliano Pires (percussão), Luís Fernando (pandeiro), Sérgio Sales (teclado) e Alexandre Popó (surdo).

"Que Se Chama Amor", "Outdoor", "Interfone", "Tão Só", "Minha fantasia", "Quem Dera", "Você Vai Voltar pra Mim", "Domingo", "Essa Tal Liberdade", "Depois do Prazer" e "A Barata da Vizinha" serão alguns dos temas que fazem parte do alinhamento dos concertos.

"Este é um momento de grande significado para nós e para os fãs. É uma oportunidade de celebrarmos juntos toda a história, compartilhando nossa música e nosso amor por todos os momentos lindos que vivemos. Estamos extremamente emocionados e felizes. Será uma digressão maravilhosa e estreamos em grande estilo", frisa Alexandre Pires em comunicado.