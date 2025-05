A digressão "João Só e Tiago Nogueira cantam coisas em português e em estrangeiro", está de regresso aos teatros no final do ano e regressa em 2026, com concerto já marcado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 11 de dezembro de 2026.

Depois de viajarem por todo o país, os músicos levam o seu "karaoke imersivo" aos teatros - Braga a 29 de novembro de 2025; Ovar a 16 de janeiro de 2016 e Carregal do Sal a 7 de fevereiro de 2026. No final do ano, os músicos reencontram-se no palco do Coliseu dos Recreios.

Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais.

O projeto, que une João Só e Tiago Nogueira, voz e guitarra d'Os Quatro e Meia, nasceu da vontade dos dois cantores de celebrar as músicas que marcaram os seus percursos enquanto artistas e sobretudo, amantes de canções. "A pior ideia de sempre desde a invenção do minidisc", brinca

"Tocar com o Tiago Nogueira é partilhar o palco com um músico inspirador, um amigo leal… e uma pessoa que me tira do sério dia sim, dia sim. É como viver num dueto constante entre a harmonia e o caos. E eu adoro", frisa João Só.

AGENDA