A 19.ª edição do Out.Fest, que acontece entre 04 e 07 de outubro no Barreiro, vai contar com as atuações de Alvin Curran, Liturgy, DJ Marcelle, Dali Muru & The Polyphonic Swarm, entre outros, anunciou hoje a organização.

Os 12 nomes hoje revelados juntam-se a um cartaz que já incluía nomes como Horse Lords, Holy Tongue, LustSickPuppy, Sven-Åke Johansson & Jan Jelinek ou Voice Actor, entre outros.

O anúncio de hoje acrescentou também ao cartaz o Nok Cultural Ensemble, Nze Nze, Scotch Rolex & Shackleton, Carlos Zíngaro, Clothilde & João Silva (numa colaboração comissariada pelo evento), DJ Lynce, Joana de Sá e Tiago Sousa.