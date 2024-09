A produtora e DJ portuguesa Nídia edita este mês um novo álbum, com a multi-intrumentista italiana Valentina Magaletti, que sai pela editora francesa Latency e é apresentado ao vivo em outubro no festival Out.Fest, no Barreiro.

“Estradas”, com edição prevista para dia 13 de setembro, é um “eletrizante álbum de música de dança”, “nascido do calor siciliano e refinado sob chuva inglesa”, que “transcende barreiras culturais e ambientais, mostrando a mestria rítmica e conexão da dupla através de batidas intrincadas e melodias contagiantes”, lê-se no ‘site’ oficial da Latency. Composto por nove temas, com nomes como “Andiamo”, “Nasty” ou “Ta a bater ya”, o álbum, com produção de Tom Halstead, “celebra a linguagem universal da música, imergindo os ouvintes num mundo onde o ritmo reina supremo e o movimento é inevitável”. Nídia & Valentina integram o cartaz do festival Out.Fest, cuja 20.ª edição acontece entre 02 e 06 de outubro no Barreiro. A atuação da dupla está marcada para o dia 5 de outubro na ADAO. Nídia é uma produtora e DJ, anteriormente conhecida como Nídia Minaj, representada pela Príncipe Discos. O seu álbum de estreia, “Nídia é má, Nídia é fudida”, editado em 2017, entrou na lista de melhores do ano, na categoria de música eletrónica, da revista norte-americana Rolling Stone. Em maio de 2020 editou “Não fales nela que a mentes” e em outubro do ano passado “95 Mindjeres”. Da discografia de Nídia fazem também parte alguns EP. Em 2017 e 2023, a produtora e DJ portuguesa colaborou em álbuns de Fever Ray, projeto da sueca Karin Dreijer dos The Knife. “IDK about you”, tema coproduzido por Fever Ray e Nídia, que integra o álbum “Plunge”, figurou na lista de melhores canções de 2017 da publicação especializada Pitchfork.