André Amaro revelou esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, o primeiro single de avanço do novo disco. "Por Orgulho", que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais, conta com arranjos e produção de Agir.

Ao SAPO Mag, o artista conta que o tema "quando, um dia, uma melodia veio á cabeça". "Achei que ali havia algo especial pelo menos para mim e decidi desenvolver aquela ideia com a ajuda de um piano", recorda.

"Foi um processo criativo bastante intuitivo, a melodia veio de uma forma muito natural. Inicialmente veio-me á cabeça o início, a partir daí fui para o piano e tudo foi tomando forma. Depois mostrei ao José Gonçalez a música e, passado pouco tempo, tinha esta letra que encaixava na perfeição com a música e com a ideia que tinha sobre ela", explica André Amaro, lembrando que depois contou com a ajuda de Agir na produção.

"Com a ajuda do Agir na produção ficou mais fácil esta canção tomar forma e chegar aqui. Ele percebeu o que eu pretendia logo de início e foi bastante fácil de trabalhar com ele", sublinha.

Para André Amaro, "Por Orgulho" é "uma canção pop", mas que mantém as suas influências": "Descrevo-a também como uma música que dá início a um novo projeto com uma nova linguagem".

"É onde aposto mais na minha minha parte de composição e nas minhas influencias musicais. Refletindo onde nasci e cresci", remata o cantor.

Veja aqui o videoclipe.