"I’m totally fine with it ? don’t give a fuck anymore ?", o oitavo álbum dos Arab Strap, editado no ano passado, vai ser apresentado esta semana em Portugal.

A banda de Aidan Moffat e Malcolm Middleton atua no Lisboa ao Vivo no sábado, dia 22 de março, a partir das 22 horas. As portas do espaço abrem às 21h00 e os bilhetes estão disponíveis ao preço único de 26 euros.

Os Arab Strap "são conhecidos pelo seu estilo único, que mistura indie rock, folk e elementos de música eletrónica, com letras que frequentemente exploram temas de amor, relações sexuais, desilusão e a vida quotidiana, muitas vezes de uma forma crua, sincera, explícita e sem pudores", descreve a promotora.

O último concerto do projeto escocês em Portugal decorreu no festival Primavera Sound, no Porto, em 2017.