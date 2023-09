O Drumming Grupo de Percussão apresenta, no próximo dia 6 de outubro, às 21h00, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, obras do compositor Luís Tinoco gravadas no álbum “Archipelago” (2019).

"Archipelago" foi editado em novembro de 2019. A relação de Tinoco com o grupo Drumming, que tem em Miquel Bernat o seu diretor artístico, data de 2003. O compositor, em declarações à agência Lusa, quando da edição do disco, salientou "a espacialidade" do ensemble, para o qual escreveu algumas das peças, que "é muito visual e coreográfico". O disco inclui "Short Cuts", "Mind the Gap", "Genetical Modified Fados/Fados Geneticamente modificados", "Zoom In – Zoom out", "Archipelago" e "Steel Factory". Uma das peças, "Genetical Modified Fados", responde a um desafio colocado pelo Drumming, tendo o compositor recorrido ao arquivo sonoro do Museu do Fado. Uma peça que Tinoco qualificou como "nostálgica", dada a necessidade de ter uma voz e umas guitarras que "melhor exemplificassem o fado".