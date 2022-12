Os Arctic Monkeys vão regressar ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, em 2023. A banda de Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook e Nick O'Malle sobe ao palco NOS no dia 7 de julho, anunciou a Everything Is New esta terça-feira, dia 6 de dezembro.

"Os Arctic Monkeys são a grande confirmação para o Palco NOS no dia 7 de julho do NOS Alive, que celebra a sua 15.ª edição em 2023", sublinha a organização em comunicado.

No NOS Alive, a banda de Sheffield vai apresentar o seu mais recente álbum, "The Car" (2022). "Aclamado pela critica, 'The Car' é um álbum que complementa a progressão artística da banda e a descoberta de novas sonoridades, com singles como 'Body Paint', 'I Ain’t Quite Where I Think I Am' e 'There’d Better Be a Mirrorball', este último que está nomeado para os Grammys", recorda o NOS Alive.

A 15ª. edição do NOS Alive está marcada de 6 a 8 de julho de 2023.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site do festival, estando disponível um 'fã pack' nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.

Os bilhetes diários têm um custo de 74 euros, havendo ainda passes de dois dias (6 e 7 de julho/7 e 8 de julho), que custam 148 euros, e de três dias, com um custo de 179 euros.

Artistas confirmados: Angel Olsen, Arctic Monkeys, IDLES, Lizzo, Men I Trust, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, Sylvan Esso, Tash Sultana e The Black Keys.