Os D.A.M.A vão atuar no MEO Marés Vivas no dia 19 de julho, anunciou esta quinta-feira, 22 de fevereiro, a organização do festival que decorre em Vila Nova de Gaia.

A banda lisboeta formada por Francisco M. Pereira, Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho editou o seu primeiro álbum, "Uma Questão de Princípio", em 2014.

Em 2018, esgotou o Campo Pequeno, em Lisboa, com a apresentação do disco "Lado a Lado". Dois anos depois editou "Sozinhos à Chuva", álbum que conta com colaborações de Ivandro, Bárbara Bandeira ou Carolina Deslandes.

O EP "Canções Bonitas em Português – Vol I", de 2023, é o seu registo mais recente.

O festival MEO Marés Vivas regressa a Vila Nova de Gaia nos dias 19, 20 e 21 de julho.

Os bilhetes já estão disponíveis na MEO Blueticket. O bilhete diário tem um custo de 45 euros e o passe de 3 dias de 90 euros.