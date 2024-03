Ariana Grande lançou esta sexta-feira, dia 8 de março, o seu sétimo álbum de estúdio. O disco "eternal sunshine" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O álbum inclui o single "yes, and?", que se estreou no primeiro lugar do top Billboard Hot 100, tornando-se o oitavo tema de Ariana Grande a conquistar a liderança do ranking.

"Eternal sunshine", que sucede a "Positions", de 2020, conta com 13 canções e foi produzido por Max Martin.

"Eternal sunshine"