Há boas notícias para os 'arianators'. Este domingo, dia 5 de janeiro, na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, Ariana Grande confirmou que preparou uma versão especial de "Eternal Sunshine", disco que lançou em 2024.

Questionada se estaria a preparar novas canções, a artista revelou que "existe uma [versão] complementar" do seu último álbum.

"[Gravar novas canções] Não é algo em que esteja a pensar neste momento, mas há algo que fiz no ano passado que eventualmente será lançado. É um complemento de ‘Eternal Sunshine’, portanto, sim, isso existe e será lançado", contou Ariana Grandes, acrescentando que, "por agora", não está em estúdio.

A nova versão deluxe do álbum vai suceder a "Eternal Sunshine (slightly deluxe and also live)", que contou com quatro novos temas, incluindo uma colaboração com Troye Sivan.