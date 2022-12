O programa “Memória do Mundo” foi fundado pela UNESCO em 1992, visando a preservação de documentos e a acessibilidade à informação.

A documentação do Festival de Salzburgo passa a estar no Registo Nacional do Património Documental Austríaco, que lista documentos e coleções de grande importância para a história austríaca.

O Festival de Salzburgo mantém um arquivo de gravações que abrange mais de 80 anos de história. Este tesouro, documentando destaques únicos da história da música e do teatro europeus, foi catalogado desde 2020 em colaboração com a Biblioteca de Media Austríaca do Museu de Ciência e Tecnologia de Viena, e digitalizado pela Biblioteca de Media, garantindo assim um longo prazo de acesso ao acervo, sublinhou a organização do Festival.