Pela terceira vez, a Áustria venceu a edição de 2025 do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu este sábado, 17 de maio. Já Portugal, com "Deslocado", dos NAPA, conquistou 21.º lugar (50 pontos) na cerimónia transmitida ao vivo a partir da arena St. Jakobshalle, com apresentação de Hazel Brugger, Michelle Hunziker e Sandra Studer.

"Wasted Love", da Áustria, interpretado por JJ, foi o tema mais votado pelos jurados dos 37 países que participaram na edição de 2025 do festival. A canção conquistou ainda os espectadores, somando 170 pontos.

No total, o tema vencedor arrecadou 436 pontos (júri e público). Israel, com 357 pontos, conquistou o segundo lugar, seguido pela Estóia (356 pontos) e Suécia (321).

"Quero agradecer a toda a minha família e à minha equipa por me ajudarem a cumprir os meus sonhos, e também agradecer à Europa. Vamos espalhar paz e amor por todo o mundo", celebrou JJ ao receber o galardão.

"Deslocado", dos portugueses NAPA, ficou em 19.º lugar no top dos júris nacionais e recebeu apenas 13 pontos do televoto.

O júri de Portugal entregou os seus 12 pontos à canção italiana. Os 10 pontos foram para a Suíça e os 8 pontos pontos para a Ucrânia. Já painel de jurados de Espanha deu zero pontos a Portugal e entregou os seus 12 pontos à Suíça.

Os espectadores portugueses entregaram os seus 12 pontos a Israel e ao tema "New Day Will Rise", de Yuval Raphael.

RESULTADOS FINAIS:

TELEVOTO:

Noruega – 67 pontos

Polónia – 139 pontos

San Marino – 18 pontos

Islândia – 33 pontos

Letónia – 42 pontos

Grécia – 126 pontos

Estónia – 258 pontos

Reino Unido – 0 pontos

Finlândia – 108 pontos

Malta – 8 pontos

Alemanha – 74 pontos

Ucrânia – 158 pontos

Israel – 297 pontos

Albânia – 173 pontos

Dinamarca – 2 pontos

Arménia – 30 pontos

Portugal – 13 pontos

Lituânia – 62 pontos

Espanha – 10 pontos

Luxemburgo – 24 pontos

Finlândia – 108 pontos

Grécia – 126 pontos

Itália – 97 pontos

Israel – 297 pontos

Estónia – 258 pontos

Suécia – 195 pontos

Ucrânia – 158 pontos

Letónia – 42 pontos

Países Baixos – 42 pontos

Malta – 8 pontos

Reino Unido – 0 pontos

Suíça – 0 pontos

Áustria – 170 pontos

VOTOS JÚRIS NACIONAIS:

EUROVISION

Suécia: 12 pontos - Áustria | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Países Baixos

12 pontos - Áustria | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Países Baixos Azerbaijão: 12 pontos - Israel | 10 pontos - Itália | 8 pontos - Ucrânia

12 pontos - Israel | 10 pontos - Itália | 8 pontos - Ucrânia Malta: 12 pontos - Arménia | 10 pontos - Grécia | 8 pontos - França

12 pontos - Arménia | 10 pontos - Grécia | 8 pontos - França Países Baixos: 12 pontos - Áustria | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Suécia

12 pontos - Áustria | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Suécia Eslovénia: 12 pontos - Itália | 10 pontos - Áustria | 8 pontos - Suíça

12 pontos - Itália | 10 pontos - Áustria | 8 pontos - Suíça Arménia: 12 pontos - França | 10 pontos - Finlândia | 8 pontos - Áustria

12 pontos - França | 10 pontos - Finlândia | 8 pontos - Áustria Luxemburgo: 12 pontos - França | 10 pontos - Áustria | 8 pontos - Suíça

12 pontos - França | 10 pontos - Áustria | 8 pontos - Suíça San Marino: 12 pontos - Itália | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Letónia

12 pontos - Itália | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Letónia Ucrânia: 12 pontos - Alemanha | 10 pontos - Reino Unido | 8 pontos - Itália

12 pontos - Alemanha | 10 pontos - Reino Unido | 8 pontos - Itália Noruega: 12 pontos - Áustria | 10 pontos - Suécia | 8 pontos - Finlândia

12 pontos - Áustria | 10 pontos - Suécia | 8 pontos - Finlândia Áustria: 12 pontos - Finlândia | 10 pontos - Malta | 8 pontos - Dinamarca

12 pontos - Finlândia | 10 pontos - Malta | 8 pontos - Dinamarca França: 12 pontos - Albânia | 10 pontos - Arménia | 8 pontos - Grécia

12 pontos - Albânia | 10 pontos - Arménia | 8 pontos - Grécia Itália: 12 pontos - Reino Unido | 10 pontos - Estónia | 8 pontos - Alemanha

12 pontos - Reino Unido | 10 pontos - Estónia | 8 pontos - Alemanha Portugal: 12 pontos - Itália | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Ucrânia

12 pontos - Itália | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Ucrânia Dinamarca: 12 pontos - Letónia | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Itália

12 pontos - Letónia | 10 pontos - Suíça | 8 pontos - Itália Croácia: 12 pontos - Itália | 10 pontos - Áustria | 8 pontos - Suíça

12 pontos - Itália | 10 pontos - Áustria | 8 pontos - Suíça Letónia: 12 pontos - Áustria | 10 pontos - Finlândia | 8 pontos - Suíça

12 pontos - Áustria | 10 pontos - Finlândia | 8 pontos - Suíça Irlanda: 12 pontos - Áustria | 10 pontos - Países Baixos | 8 pontos - França

12 pontos - Áustria | 10 pontos - Países Baixos | 8 pontos - França Polónia: 12 pontos - Suíça | 10 pontos - Países Baixos | 8 pontos - Itália

12 pontos - Suíça | 10 pontos - Países Baixos | 8 pontos - Itália Montenegro: 12 pontos - Grécia | 10 pontos - Albânia | 8 pontos - Áustria

12 pontos - Grécia | 10 pontos - Albânia | 8 pontos - Áustria Grécia: 12 pontos - França | 10 pontos - Áustria | 8 pontos - Países Baixos

12 pontos - França | 10 pontos - Áustria | 8 pontos - Países Baixos Sérvia: 12 pontos - França | 10 pontos - Alemanha | 8 pontos - Áustria

12 pontos - França | 10 pontos - Alemanha | 8 pontos - Áustria República Checa: 12 pontos - Alemanha | 10 pontos - Reino Unido | 8 pontos - França

12 pontos - Alemanha | 10 pontos - Reino Unido | 8 pontos - França Reino Unido: 12 pontos - Letónia | 10 pontos - Dinamarca | 8 pontos - Áustria

12 pontos - Letónia | 10 pontos - Dinamarca | 8 pontos - Áustria Espanha: 12 pontos - Suíça | 10 pontos - Países Baixos | 8 pontos - França

12 pontos - Suíça | 10 pontos - Países Baixos | 8 pontos - França Finlândia: 12 pontos - Áustria | 10 pontos - Suécia | 8 pontos - França

12 pontos - Áustria | 10 pontos - Suécia | 8 pontos - França Austrália: 12 pontos - Grécia | 10 pontos - Letónia | 8 pontos - Malta

12 pontos - Grécia | 10 pontos - Letónia | 8 pontos - Malta Alemanha: 12 pontos - Áustria | 10 pontos - França | 8 pontos - Malta

12 pontos - Áustria | 10 pontos - França | 8 pontos - Malta Bélgica: 12 pontos - Áustria | 10 pontos - Estónia | 8 pontos - Suíça

12 pontos - Áustria | 10 pontos - Estónia | 8 pontos - Suíça Israel: 12 pontos - Grécia | 10 pontos - Alemanha | 8 pontos - Malta

12 pontos - Grécia | 10 pontos - Alemanha | 8 pontos - Malta Albânia: 12 pontos - França | 10 pontos - Espanha | 8 pontos - Suíça

12 pontos - França | 10 pontos - Espanha | 8 pontos - Suíça Lituânia: 12 pontos - Letónia | 10 pontos - Itália | 8 pontos - Países Baixos

12 pontos - Letónia | 10 pontos - Itália | 8 pontos - Países Baixos Islândia: 12 pontos - Suécia | 10 pontos - Países Baixos | 8 pontos - Áustria

12 pontos - Suécia | 10 pontos - Países Baixos | 8 pontos - Áustria Geórgia: 12 pontos - Itália | 10 pontos - Dinamarca | 8 pontos - Letónia

12 pontos - Itália | 10 pontos - Dinamarca | 8 pontos - Letónia Suíça: 12 pontos - Itália | 10 pontos - Suécia | 8 pontos - França

Este ano, participaram 37 países no concurso, mas à final só chegaram 26: 20 temas escolhidos nas duas semifinais, os chamados ‘Big Five’ (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião (Suíça).

Na primeira semifinal, Portugal, representado pelos Napa, com a canção "Deslocado", asseguraram um lugar na final. Noruega, Albânia, Suécia, Islândia, Países Baixos, Polónia, São Marino, Estónia e Ucrânia também conquistaram passagem para a última fase do concurso.

Lituânia, Israel, Arménia, Dinamarca, Áustria, Luxemburgo, Finlândia, Letónia, Malta e Grécia conquistaram um lugar na final da segunda semifinal.

Na final da Eurovisão 2025, o sistema de votação combinou 50% de votos do público e 50% de votos de júris profissionais de cada país participante. Cada júri nacional atribuiu pontos de 1 a 8, 10 e 12 às suas canções favoritas, excluindo a do próprio país. Simultaneamente, o público votou através de telefone, SMS, da aplicação oficial ou da plataforma online.

Festival da Eurovisão: veja aqui a atuação dos NAPA na final créditos: Sarah Louise Bennett / EBU

A final começou com um vídeo que revelava como o troféu do vencedor se partiu no ano passado e como foi recuperado para a edição deste ano. De seguida, Nemo, o vencedor de 2024, subiu ao palco para interpretar o tema "Code". O músico voltou ao palco na reta final da emissão para apresentar o seu novo single.

Como é habitual, antes das atuações teve lugar o tradicional Desfile das Bandeiras, no qual os artistas dos 26 países finalistas subiram ao palco com as respetivas bandeiras. Durante este momento de abertura, a representante de Israel foi vaiada por parte do público.

No arranque da cerimónia, as apresentadoras Hazel Brugger, Michelle Hunziker e Sandra Studer cumprimentaram todos os espectadores. Além do público presente na arena, cerca de 30 mil pessoas acompanharam a final no estádio St. Jakob-Park.

Depois das atuações dos 26 finalistas, a Suíça prestou homenagem às suas participações no Festival Eurovisão da Canção ao longo das décadas. No palco, brilharam não só artistas que representaram o país em anos anteriores, mas também, em alguns casos, os seus filhos e filhas. Paola (1969 e 1980), Peter, Sue & Marc (1971, 1976, 1979 e 1981), Luca Hänni (2019) e Gjon’s Tears (2020 e 2021) foram os convidados.

Durante as votações, houve ainda tempo para uma batalha. Baby Lasagna, da Croácia, conhecido pelo tema "Rim Tim Tagi Dim", e Käärijä, da Finlândia, que competiu em 2023 com "Cha Cha Cha" - ambos os artistas ficaram em segundo lugar no festival -, juntaram-se em palco para interpretar os seus êxitos da Eurovisão, bem como a nova colaboração "#eurodab".

ATUAÇÕES NA FINAL:

Noruega – Kyle Alessandro – "Lighter"

Luxemburgo – Laura Thorn – "La poupée monte le son"

Estónia – Tommy Cash – "Espresso Macchiato"

Israel – Yuval Raphael – "New Day Will Rise"

Lituânia – Katarsis – "Tavo akys"

Espanha – Melody – "Esa Diva"

Ucrânia – Ziferblat – "Bird of Pray"

Reino Unido – Remember Monday – "What the Hell Just Happened?"

Áustria – JJ – "Wasted Love"

Islândia – VÆB – "Róa"

Letónia – Tautumeitas – "Bur man laimi"

Países Baixos – Claude – "C’est la vie"

Finlândia – Erika Vikman – "Ich komme"

Itália – Lucio Corsi – "Volevo essere un duro"

Polónia – Justyna Steczkowska – "Gaja"

Alemanha – Abor & Tynna – "Baller"

Grécia – Klavdia – "Asteromata"

Arménia – Parg – "Survivor"

Suíça – Zoë Më – "Voyage"

Malta – Miriana Conte – "Serving"

Portugal – NAPA – "Deslocado"

Dinamarca – Sissal – "Hallucination"

Suécia – KAJ – "Bara bada bastu"

França – Louane – "Maman"

São Marino – Gabry Ponte – "Tutta l’Italia"

Albânia – Shkodra Elektronike – "Zjerm"

Manifestantes pró-Palestina e polícia em confrontos durante manifestação

250517_Corinne Cumming_EBU_01456 créditos: CORINNE CUMMING / EBU

Manifestantes pró-Palestina e a polícia entraram em confronto em Basileia, Suíça, durante uma manifestação que juntou várias centenas de pessoas contra a participação de Israel no concurso.

De acordo com a Agência France Presse (AFP), os confrontos tiveram início pouco antes de a representante de Israel, Yuval Raphael, ter atuado na St. Jakobshalle, onde desde as 20:00 de hoje decorre a final do concurso, que é transmitida em direto para países de todo o mundo.

Empunhando bandeiras palestinianas, os manifestantes seguiam atrás de uma grande faixa onde se lia “Unidos pela Palestina” e um trocadilho com a palavra Eurovisão, “Liberta a tua visão”, com um coração no lugar da letra v, descreve a AFP.

Os manifestantes queimaram uma bandeira de Israel e uma outra dos Estados Unidos da América e, num dos vários cartazes empunhados pelos manifestantes, pode ler-se “Cantar enquanto Gaza arde”.

Estação espanhola responde a ameaça da organização do Festival da Eurovisão

eurovisão créditos: CORINNE CUMMING / EBU

Durante a tarde deste sábado, 17 de maio, a União Europeia da Radiodifusão (UER), organizadora do Eurofestival da Canção, advertiu a RTVE de que será multada se na transmissão da final repetir os comentários sobre os mortos resultantes da ofensiva israelita em Gaza.

A informação, adiantada pelo jornal espanhol El País que teve acesso ao documento enviado pela UER, foi confirmada à agência de notícias Efe pela televisão pública, embora não tenham facultado mais informação sobre o conteúdo da missiva, nem a posição que será adotada.

No arranque da cerimónia, na emissão e nas redes sociais, o canal espanhol respondeu. "Perante os direitos humanos, o silêncio não é uma opção. Paz e justiça para a Palestina", pode ler-se no vídeo publicado no X, antigo Twitter, e Instagram.

O vídeo —sem som, com a mensagem em letras brancas sobre um fundo preto e com uma duração de 16 segundos— foi transmitido no canal La 1.

A carta, dirigida à chefe da delegação espanhola, Ana María Bordas, recorda à RTVE que as regras da Eurovisão “proíbem as declarações políticas que podem comprometer a neutralidade do concurso”.

“O número de vítimas não tem lugar num programa de entretenimento apolítico, cujo lema 'Unidos pela música' encarna o nosso compromisso com a unidade”, continua o texto que tem origem na transmissão da segunda semifinal, pela La2 da RTVE, na passada quinta-feira.

No prólogo da atuação do candidato israelita, Yuval Raphael, os comentadores Tony Aguilar e Julia Varela recordaram que a RTVE pediu formalmente à organização do festival para que se abra um debate sobre a continuidade do país, no meio da ofensiva israelita na Palestina.

Além disso, citaram as “mais de 50 mil” mortes de palestinianos – já são mais de 53 mil – que a atual ofensiva causou desde o início, em outubro de 2023, incluindo mais de 15 mil crianças, de acordo com as Nações Unidas.

Por sua vez, este facto, provocou uma queixa formal à UER, por parte da emissora pública israelita, KAN, segundo informações publicadas pelo Ynet.

No ano passado, o porta-voz da Sumar e ministro espenhol da Cultura, Ernest Urtasun, solicitou a comparência da direção da RTVE no congresso para garantir que não se repetiria a “participação da estação pública de televisão espanhola no branqueamento do genocídio”, em referência às ações de Israel.

A presença de Israel no concurso este ano foi contestada por artistas que já participaram no concurso e pela televisão pública espanhola.

Mais de 70 músicos, entre os quais Salvador Sobral, António Calvário, Fernando Tordo, Lena D’Água e Paulo de Carvalho, apelaram à União Europeia de Radiodifusão (UER), para que excluísse a participação de Israel.

Numa carta aberta, os subscritores justificam o apelo com o facto de considerarem a televisão israelita KAN “cúmplice do genocídio contra os palestinianos em Gaza”.

A carta, publicada conjuntamente pela organização não-governamental Artists For Palestine e pelo movimento Boycott, Divestment, Sanctions (Boicote, Desinvestimento e Sanções, em português, BDS), é assinada por cantores, compositores, músicos, bailarinos e membros de coro de vários países.

A televisão pública espanhola, RTVE, pediu a “abertura de um debate” sobre a participação da KAN no festival da Eurovisão, numa carta dirigida à UER.

O pedido da RTVE surgiu depois de terem sido lançadas petições na Finlândia, no final de março, pedindo à televisão pública finlandesa Yle que pressionasse a UER para excluir Israel da edição de 2025, por causa da guerra em Gaza.