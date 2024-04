A banda sonora de “Back to Black”, filme de Sam Taylor-Johnson baseado na vida de Amy Winehouse, já se encontra disponível nas plataformas digitais.

O filme estreou-se esta quinta-feira, dia 11 de abril, em Portugal. Já o álbum em formato físico da banda sonora chegará às lojas a 17 de maio.

O disco é composto por 12 canções e inclui três gravações originais do álbum de estreia da artista, como "Frank”, três canções de “Back To Black” e uma nova canção, “Song for Amy”, interpretada por Nick Cave.

A banda sonora do filme foi composta e gravada por Nick Cave e Warren Ellis.

Outras cinco canções de artistas que serviram de inspiração para Amy Winehouse, The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington e Sarah Vaughan, cujas vozes aparecem em momentos importantes do filme, também fazem parte do álbum.