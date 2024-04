Como contar a história de Amy Winehouse sem incluir o produtor, colaborador e mentor que a ajudou a atingir o auge artístico?

É algo que se poderá descobrir já a partir de 11 de abril em "Back to Back", o 'biopic' sobre a artista que faleceu em 2011, após uma overdose acidental de álcool, quando tinha apenas 27 anos.

Mark Ronson não é só conhecido como o vencedor de um Óscar por escrever com Lady Gaga e outros a canção "Shallow", de "Assim Nasce Uma Estrela", ou por ser o responsável com Andrew Wyatt pela música de "Barbie", incluindo a canção 'I'm Just Ken'.

De facto, o britânico de 48 anos é um famoso produtor vencedor de oito Grammys, dois deles ligados ao álbum "Back to Black" (2006), de Amy Winehouse, interpretada no filme por Marisa Abela, revelação da série "Industry".

No entanto, o The Daily Mail confirmou que Ronson foi cortado da história do filme de Sam Taylor-Johnson (a realizadora de "As Cinquenta Sombras de Grey" e do aclamado "Nowhere Boy", o 'biopic' de 2009 sobre a adolescência de John Lennon), que tem o mesmo título do álbum que produziu com Salaam Remi.

Mark Ronson com os pais de Amy Winehouse a 21 de março de 2013

O tabloide britânico diz que o ator canadiano Jeff Tunke interpretou o produtor, mas 'todas as cenas foram cortadas' e o seu nome removido na lista de créditos disponível no IMDB.

Numa declaração, os produtores do filme defendem-se no mesmo artigo: "A personagem de Mark Ronson nunca apareceu no ecrã no filme, portanto não teria sido possível ‘cortar todas as cenas’ envolvendo Mark Ronson pois não existem”.

Notícias anteriores avançaram que o produtor ajudou os criadores do filme, recebendo-os no estúdio onde trabalhou com Winehouse e recordando o tempo que passaram juntos.

Com o apoio oficial da família da artista, a sinopse oficial conta: "A extraordinária história da ascensão precoce de Amy Winehouse à fama, desde os seus primeiros dias em Camden até a produção do seu álbum inovador 'Back to Black', que a catapultou para a fama global. Contado através do ponto de vista de Amy e inspirado nas suas letras profundamente pessoais, o filme explora e abraça as muitas camadas da artista icónica e a tumultuada história de amor no centro de um dos álbuns mais lendários de todos os tempos".

No elenco destacam-se ainda Jack O’Connell como o ex-marido de Amy, Eddie Marsan e Juliet Cowan como os seus pais, e Lesley Manville como a avó.

TRAILER LEGENDADO.