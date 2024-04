"You are my fire/ The one desire/ Believe when I say/ I want it that way": foi a 12 de abril de 1999 que o mundo ouviu pela primeira vez estes versos. 25 anos depois, "I Want It That Way" continua a ser um dos maiores sucessos dos Backstreet Boys.

O tema, o primeiro single do terceiro disco da banda, "Millennium", foi composta por Max Martin e Andreas Carlsson. Além de conquistar os tops mundiais, "I Want It That Way" esteve nomeada a três Garmmys e foi destacada nas listas anuais da MTV, VH1 e pela revista Rolling Stones.

Inicialmente, a editora achou que a letra da canção era "confusa e que não fazia sentido" e pediu a Max Martin para reescrever alguns versos com Mutt Lange”, contou Mutt Lange, citado pela Billboard. "Na verdade, fazia mais sentido, mas não tinha aquele sentimento original", acrescentou.

"Então, vencemos a votação, não gostámos [das alterações] e mantivemos a letra original", revelou Kevin Richardson, em 2019.

Para o compositor Andreas Carlsson, "I Want It That Way" tornou-se numa "canção misteriosa". "As pessoas procuravam um significado mais profundo quando não havia nenhum significado mais profundo... Acontece que os versos soavam bem. E foram escritos por suecos", contou.