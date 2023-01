“Rehab”, “Back To Black”, “Valerie”, “Love Is A losing Game”, “Tears Dry On Their Own” e “I’m No Good” são alguns dos temas que farão parte do alinhamento.

No dia 28 de março, no Casino Estoril, as canções mais populares de Amy Winehouse vão ser interpretadas ao vivo pela banda que acompanhava a cantora britânica em palco e em estúdio. Os bilhetes para "Forever Amy" já se encontram à venda e os preços variam entre 30 e os 40 euros. O espetáculo foi criado pelo diretor musical Dale Davis, amigo próximo da artista, e vai contar com a participação da banda liderada pela jovem vocalista Bronte Shand. "Forever Amy" promete "celebrar a era que definiu a música de Winehouse e as suas atuações ao vivo". Apresentada como "a única reconstituição completamente autêntica do som da Amy Winehouse", o espetáculo vai ainda contar com uma performance de luzes e vídeos.