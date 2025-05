Em comunicado, a promotora deu conta de que os concertos – integrados na apresentação do disco “Rainy Sunday Afternoon” - vão ter lugar na Aula Magna, em Lisboa, no dia 08 de março de 2026, e na Casa da Música, no dia seguinte.

“Gravado nos estúdios Abbey Road, o novo álbum foi composto, produzido e tem arranjos de Neil Hannon, mais conhecido como o compositor e força motriz por trás dos The Divine Comedy”, indicou a promotora House of Fun.

Com múltiplas passagens por Portugal ao longo das décadas de carreira, os The Divine Comedy nasceram em 1989 na Irlanda do Norte e já conquistaram múltiplos prémios, tendo lançado discos como "Promenade", "Fin de Siècle" ou "Regeneration", entre outros.