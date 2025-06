Rubel editou recentemente "Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?", o seu quarto álbum de estúdio. As novas canções vão ser apresentadas ao vivo na nova digressão, que vai passar por Portugal.

O artista vai arrancar "Beleza. Rubel e Violão" em Braga, no Theatro Circo, a 18 de novembro. Dois dias depois, a 20 de novembro, o cantor vai subir ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, seguindo-se a Casa da Música, no Porto, no dia 23.

"Esta digressão é sobre poder conectar-me com as pessoas que me escutam. É por isso que escolhi fazer em espaços pequenos e médios, onde a proximidade é real. Como diz o Bituca, todo artista tem de ir aonde o povo está. Esperem por mim, que estou a caminho", destaca o cantor.