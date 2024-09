Lauana Prado vai arrancar a sua primeira digressão internacional no próximo ano. A cantora brasileira, que se tem vindo a consolidar como uma das maiores artistas do Brasil, vai também vai passar por Portugal.

A artista vai atuar a 8 de março no Porto e no dia 9 de março, em Lisboa. Nos concertos, Lauana Prado vai apresentar "Transcende", que estreou em São Paulo, com espectáculos esgotados durante o mês de agosto.

"Estou feliz demais! Faz um tempo que os fãs têm pedido concertos em Portugal e em outros países também, receber o carinho deles pelas redes sociais já é especial. Estou animada para a gente se encontrar pessoalmente e vivermos este grande sonho juntos", frisa a cantora brasileira.

"Esta é a minha primeira digressão internacional e é, sem dúvidas, um momento muito importante para mim. O 'Transcende' é um projetco novo e que já conquistou o Brasil e, agora, a Europa também", acrescenta, em comunicado.

Os fãs de Portugal podem se preparar para cantar e dançar ao som de grandes sucessos da carreira da artista, como “Sombra Desconhecida”, com Zé Neto e Cristiano, “Vou Aonde Tiver”, “Depois”, “Bar de Bairro”, “Cobaia”, “Whisky Vagabundo” ou “Haverá Sinais”, canção com a dupla Jorge e Mateus.

"Tenho mais de 17 anos de estrada, é uma história longa construída com muito trabalho e amor pela música sertaneja. Aos poucos, mostrando o meu trabalho com autenticidade, pude sentir que estou conquistando o público e o respeito fora do Brasil. Isso é especial demais", confessa cantora.

Lauana Prado foi nomeada pela quarta vez consecutiva para os Grammys Latino. Este ano, a brasileira está na corrida ao galardão de Melhor Álbum de Música Sertaneja com "Raiz Goiânia".