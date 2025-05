A cantora brasileira Belli editou na passada semana o single "Eu e Tu", gravado em parceria com Ne-Yo e MC Daniel, um dos nomes mais populares do funk atual.

"Mais do que uma grande conquista, o lançamento representa um passo ousado e simbólico: uma artista brasileira em ascensão que conseguiu reunir dois gigantes da música internacional e nacional em uma faixa com identidade própria", destaca a agência da artista em comunicado.

Natural de Florianópolis, Belli canta e dança desde os três anos. Ainda criança, gravou músicas para bandas sonoras de novelas como “Chiquititas”, “Cúmplices de um Resgate” e “As Aventuras de Poliana”. Em 2016, lançou o álbum “A Festa”, e em 2024 editou o disco "Versos".

A cantora está a preparar o seu novo álbum de estúdio e single "Eu e Tu" é o primeiro avanço do projeto.A colaboração com Ne-Yo e MC Daniel nasceu de "forma espontânea após um encontro nos bastidores do concerto do cantor norte-americano em São Paulo, no final de 2024".

"Eles gostaram da música, fizeram questão de participar. Foi tudo muito natural, mas também muito simbólico”, conta Belli em comunicado.