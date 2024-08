George Daniel, baterista da banda The 1975, está a dar os primeiros passos na sua carreira a solo. O artista editou o seu primeiro single, "Screen Cleaner", na passada sexta-feira, dia 2 de agosto.

O tema foi produzido em colaboração com Timfromthehouse e conta com voz de Tove Lo, que também assina a composição.

George Daniel trabalhou com a sua noiva, Charli XCX, no álbum "Brat", nomeadamente nos temas s “Club Classics” (onde a cantora diz "I wanna dance with George") e “Apple".