Enquanto os fãs se reuniam no Corcovado, o monumento brasileiro apagou-se na noite de quinta-feira e voltou a ser iluminado com uma projeção de luz da t-shirt "Junior Jewels", de Swift, que aparece no videoclip do tema "You Belong With Me".

"Bem-vinda ao Brasil", dizia, em inglês, com os nomes dos 27 estados do país. Os seguidores da cantora estavam empolgados.

"Vou chorar. Isso pra mim é o que mais importa ela ver, ela sorrir, ela ficar feliz", disse Rafaela Martins Lopes, uma das admiradoras que foi à icónica estátua.

créditos: AFP

A homenagem para a estrela americana ocorreu depois de os seus fãs terem inundado as redes sociais com pedidos para dar calorosas boas-vindas à diva pop.

O reitor do santuário do Cristo Redentor, Omar Raposo, respondeu com um desafio no Instagram: arrecadar 300.000 reais para obras de caridade em troca de organizar uma mensagem de boas-vindas.

A resposta foi tão impressionante que tirou o site da arrecadação do ar, e a campanha foi estendida até domingo, o último dia da estadia de três noites de Swift no Rio de Janeiro.

créditos: AFP

Segundo os organizadores, apesar dos problemas técnicos, a campanha arrecadou mais de 180.000 reais em menos de 24 horas, que serão utilizados para doar cestas básicas a propósito do Dia Mundial dos Pobres, a 19 de novembro, iniciativa lançada pelo Papa Francisco.

Também na quinta-feira, mas na Baía de Guanabara, uma roda-gigante foi iluminada em homenagem a Swift, com a mensagem "O amor é um jogo, quer jogar?", um fragmento do seu êxito "Blank Space".