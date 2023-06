Depois do concerto dos Rammstein na noite de segunda-feira (26 de junho) no Estádio da Luz, em Lisboa, o vice-presidente do SL Benfica, José Gandarez, admitiu que o objetivo do clube é receber mais "eventos não desportivos". No p

"Temos de trabalhar mais para que esta sala de espetáculos não ser só visitada de 15 em 15 dias. Além do retorno reputacional, também transformar o o Estádio da Luz numa das maiores salas de espetáculos do país e a nível europeu", frisou o dirigente desportivo em declarações à Benfica TV.

"Colocar o Estádio da Luz na rota dos grandes espetáculos internacionais não desportivos é um objetivo que desejamos alcançar", sublinhou, lembrando que o concerto dos Rammstein contou com 50 mil pessoas.

À BTV, José Gandarez frisou ainda que o estádio "tem condições fantásticas para receber o público".

A 24 de maio de 2024, o Estádio da Luz, em Lisboa, recebe o concerto de Taylor Swift. Os bilhetes para o concerto da artista norte-americana serão colocados à venda no dia 12 de julho, às 12h00.